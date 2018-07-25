Motoqueiro passa em canaleta de quebra-molas em alta velocidade e mata pedestre

Tragédia na madrugada desta quarta-feira em Aquidauana. Por volta das 5h20 da manhã, equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros foi chamada para atender ocorrência de acidente grave na Rua Bichara Salamene, Bairro Serraria. Segundo informações preliminares, um motoqueiro com o garupa passou em alta velocidade pela canaleta de um quebra-molas localizado na via, e atingiu um pedreste.

Com o impacto da batida, Alexandre Silva e Souza, de 57 anos, militar aposentado do Exército Brasileiro, foi atingido por uma moto Honda, não resistiu às múltiplas fraturas, e morreu no local. O senhor Alexandre era bastante conhecido na cidade, pois andava de bengalas e mesmo com dificuldade motora, era sempre visto em todos os lugares com sua pasta.