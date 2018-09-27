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Pavimentação

Produtores rurais pedem asfalto em rodovia que liga Anastácio a assentamento

Mara Caseiro (PSDB) está solicitando ao governo de MS que destine recursos necessários para a obra

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/09/2018 às 08:02

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Produtores rurais, por intermédio de Elias Corrêa, presidente do Sindicato Rural de Anastácio e também por indicação do vereador da cidade, Eduardo Carpejani, encaminharam solicitação à Assembleia Legislativa para o asfaltamento da rodovia MS-170, no trecho que liga o assentamento Monjolinho ao município de Anastácio.

Pelo Legislativo Estadual, a deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) está solicitando ao governo de Mato Grosso do Sul que destine recursos necessários para a obra. O expediente, apresentado no plenário da Assembleia Legislativa, foi encaminhado ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo Silva.

Importância - De acordo com o setor produtivo de Anastácio, a obra estrutural é de extrema importância para os moradores do assentamento e para o desenvolvimento local. 

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