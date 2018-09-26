Governo anuncia R$ 5,5 milhões para pavimentação da MS-339 em Bodoquena

Investimentos
Governo firmou o compromisso da obra em outubro de 2017
O governo do Estado anunciou a contratação de uma empresa que fará a pavimentação de trecho da MS-339, por quase R$ 5,5 milhões. O contrato foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (25).
De acordo com o extrato publicado, a pavimentação do trecho conhecido como ‘Serra das Três Cruzes’, no município de Bodoquena, custará R$ 5.490.152,20 (cinco milhões, quatrocentos e noventa mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte centavos).
A obra ficará a cargo da Weiller Construção Civil Ltda, que terá 180 dias para concluir o serviço. Assinam o extrato o diretor da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), Emerson Antonio Marques Pereira e o empresário João Weiller.
Em abril, a Agesul divulgou que o valor máximo para a obra era de pouco mais de R$ 5,5 milhões, pouco mais de R$ 17 mil acima do valor final divulgado no Diário do Estado.
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