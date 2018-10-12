Bêbado, homem acelera Celta e colide em árvore na Rua índio Neco

Anastácio
Quando a PM chegou, o homem estava dormindo dentro do carro, ainda ligado
Madrugada desta sexta-feira (12) feriado. Às 1h45, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas que viram um homem de 36 anos bater seu carro, um Celta, em uma árvore localizada na Rua índio Neco, Centro de Anastácio.
Conforme o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram ao local, o carro ainda estava funcionado, batido na frente e o condutor dormindo. Testemunhas disseram à equipe da Polícia que o condutor estava transitando quando parou no cruzamento e, ao tentar continuar o trajeto, arrancou com o Celta e bateu na árvore.
Os policiais constataram que o motorista estava visivelmente embriagado, com olhos vermelhos e cambaleante. O homem foi preso em flagrante e encaminhado à DP para as providências.
Presa em flagrante
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