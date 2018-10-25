PM prende dupla de moto que realizava esquema de ‘disque-entrega’ de maconha

Quando a dupla avistou os policiais, a equipe de militares percebeu que os dois jogaram algo na rua. Os policiais encontraram um invólucro com 14g de maconha.

Nesta quarta-feira (24) a Polícia Militar de Anastácio recebeu denúncia de esquema de ‘disque-entrega’ de maconha, realizado por dois rapazes, um de 21 e outro de 23 anos. Eles foram abordados em uma moto Honda CG Fan 150 C.

Através do Sistema de Checagens da Polícia, a equipe constatou que os dois já tinham passagem por tráfico de drogas, um deles inclusive teria participado de um furto na sede do Detran-MS em Aquidauana.

Os policiais foram até à casa da avó de um dos suspeitos. Segundo o boletim de ocorrência, a idosa informou que o neto não morava mais na casa e passou um novo endereço. A PM foi até o local e encontrou o dono da casa em o envolvido dormia em um dos quartos.

A equipe da PM encontrou no cômodo um tablete de maconha com 227g. Os dois rapazes foram presos em flagrante e encaminhados, junto com o entorpecente, à Delegacia de Anastácio para as medidas cabíveis.