Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:45

Buscar

Últimas notícias
X

BR-262

Capotamento em frente ao Sindicato Rural mobiliza Resgate do Corpo de Bombeiros

Motorista que seguia de Campo Grande a Corumbá disse que foi fechado por um caminhão

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/11/2018 às 16:35

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Na tarde deste domingo (4) por volta das 13h56, um capotamento de carro na BR-262, em frente ao Sindicato Rural, em Anastácio, distante cerca de 5km do Posto Taquarussu, mobilizou a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros.

Conforme informações dos Bombeiros, ao chegar no local, duas vítimas ainda estavam no carro (Toyota Corolla), uma mulher de 46 anos, no banco da frente do passageiro e outra de 50 anos no banco de trás. O motorista, de 61 anos estava fora do veículo, sem ferimentos, deambulando no local.

Leia Também

• Criança de 5 anos morre em capotamento na BR-163, entre Pedro Gomes e Sonora

• Siena que capotou viajava em comboio de Campo Grande a Camisão para corrida

• Fiat Siena com 5 passageiros capota na Estrada Parque em direção à Camisão

Aos militares, ele informou que viajavam de Campo Grande, sentido Corumbá, quando numa ultrapassagem teria sido fechado por um caminhão, perdeu a direção do veículo, capotou e parou na pista de rolamento.

As duas vítimas que estavam no carro foram imobilizadas pelos Bombeiros e encaminhadas ao Pronto Socorro de Aquidauana. Os Bombeiros ainda observaram que, apesar do grande impacto, os airbags do automóvel não foram acionados.

*Com informações de Ivynara Dias.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Educação

Professores de Anastácio ampliam práticas de alfabetização e matemática

Presa em flagrante

Mulher invade casa pela janela e furta diversos objetos em Anastácio

Suspeita deixou o imóvel usando uma bicicleta que estava entre os itens subtraídos; ela foi presa pela Polícia Militar e admitiu ter envolvimento em outros furtos

Utilidade pública

Cães recolhidos há duas semanas aguardam tutores no CCZ de Anastácio

Publicidade

Empossada oficialmente

Marlene Carlos da Silva assume Assistência Social de Anastácio

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Eleições 2026

Primeira-dama destaca experiência de Viviane Luiza para Câmara Federal

Mônica Riedel citou experiência da ex-secretária de Cidadania; Viviane é candidata pelo PSDB

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo