Capotamento em frente ao Sindicato Rural mobiliza Resgate do Corpo de Bombeiros

Na tarde deste domingo (4) por volta das 13h56, um capotamento de carro na BR-262, em frente ao Sindicato Rural, em Anastácio, distante cerca de 5km do Posto Taquarussu, mobilizou a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros.

Conforme informações dos Bombeiros, ao chegar no local, duas vítimas ainda estavam no carro (Toyota Corolla), uma mulher de 46 anos, no banco da frente do passageiro e outra de 50 anos no banco de trás. O motorista, de 61 anos estava fora do veículo, sem ferimentos, deambulando no local.