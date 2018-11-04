Capotamento em frente ao Sindicato Rural mobiliza Resgate do Corpo de Bombeiros

BR-262
Motorista que seguia de Campo Grande a Corumbá disse que foi fechado por um caminhão
Na tarde deste domingo (4) por volta das 13h56, um capotamento de carro na BR-262, em frente ao Sindicato Rural, em Anastácio, distante cerca de 5km do Posto Taquarussu, mobilizou a equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros.
Conforme informações dos Bombeiros, ao chegar no local, duas vítimas ainda estavam no carro (Toyota Corolla), uma mulher de 46 anos, no banco da frente do passageiro e outra de 50 anos no banco de trás. O motorista, de 61 anos estava fora do veículo, sem ferimentos, deambulando no local.
Aos militares, ele informou que viajavam de Campo Grande, sentido Corumbá, quando numa ultrapassagem teria sido fechado por um caminhão, perdeu a direção do veículo, capotou e parou na pista de rolamento.
As duas vítimas que estavam no carro foram imobilizadas pelos Bombeiros e encaminhadas ao Pronto Socorro de Aquidauana. Os Bombeiros ainda observaram que, apesar do grande impacto, os airbags do automóvel não foram acionados.
*Com informações de Ivynara Dias.
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