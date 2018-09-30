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Siena que capotou viajava em comboio de Campo Grande a Camisão para corrida

Entre os passageiros, havia um menino de 11 anos. Todos foram encaminhados ao PS de Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/09/2018 às 11:46

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O Fiat Siena que capotou na manhã de hoje (30) placas NSD 4836, de Campo Grande, viajava em comboio com um Volkswagen Fox da Capital a Camisão para participar da Trail Run, corrida que integra as atividades da 1ª Festa do Peixe na cidade. Entre as vítimas, o motorista, P.H.B.R., um homem de 33 anos, condutor, estava em pé e conversava normalmente quando as equipes do Resgate do Corpo de Bombeiros e Samu chegaram ao local para realizar os primeiros socorros.

Ainda estava no banco da frente a mulher do condutor e mais duas mulheres no banco de trás: K.V.S, 33 anos, M.S.V., 30 anos e C.F.W.M, 37 anos. Uma delas é mãe de um menino de 11 anos que também estava no banco de trás e foi imobilizado no local.

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Conforme as informações repassadas ao jornal O Pantaneiro pelo Sargento do Corpo de Bombeiros, Marcelo Daniel Gomes, que esteve no local e participou do resgate, além da checagem do estado de saúde e imobilização das vítimas, os Bombeiros desligaram a bateria do automóvel para evitar risco de incêndio.

O casal que viajava no Fox contou aos militares que ultrapassou um Volkswagen Gol e não avistaram mais o Siena que seguia atrás. Voltaram e constataram o capotamento do veículo que estava acompanhando durante a viagem.

A provável causa do acidente teria sido um pneu estourado, que fez com que o condutor perdesse a direção do veículo e capotasse para fora da pista. Não havia sinais de frenagem na rodovia

Três vítimas do acidente foram imobilizadas, entre elas o menino de 11 anos, já que se queixavam de dores de cabeça e pescoço. Nenhum apresentou fraturas aparentes. Dois deles, uma mulher e o condutor, não foram imobilizados, mas todos foram encaminhados ao Pronto Socorro de Aquidauana.

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