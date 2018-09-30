Fiat Siena com 5 passageiros capota na Estrada Parque em direção à Camisão

Capotamento na Estrada Parque entre Aquidauana a Camisão mobilizou as equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros e Samu para atender a ocorrência às 6 horas da manhã deste domingo (30). Um Fiat Siena placas NSD 4836 capotou com 5 passageiros.

Informações preliminares dão conta de que um pneu do automóvel estourou durante a viagem. O motorista ainda teria tentado voltar para a pista, mas perdeu o controle do veículo e capotou, saindo da estrada.