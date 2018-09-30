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Fiat Siena com 5 passageiros capota na Estrada Parque em direção à Camisão

Passageiros do automóvel seguiam de Aquidauana para participar de corrida no Distrito

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/09/2018 às 10:40

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Capotamento na Estrada Parque entre Aquidauana a Camisão mobilizou as equipes de Resgate do Corpo de Bombeiros e Samu para atender a ocorrência às 6 horas da manhã deste domingo (30). Um Fiat Siena placas NSD 4836 capotou com 5 passageiros.

Informações preliminares dão conta de que um pneu do automóvel estourou durante a viagem. O motorista ainda teria tentado voltar para a pista, mas perdeu o controle do veículo e capotou, saindo da estrada.

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Ainda não há a identificação das vítimas e o estado de saúde, entretanto, uma delas teria uma mulher, teria quebrado a clavícula.

As cinco pessoas viajavam de Aquidauana a Camisão para participar da 1ª Corrida Trail Run, com largada às 7h30 neste domingo, em frente à Igreja Católica de Camisão, evento que faz parte da 1ª Festa do Peixe.

*Com informações de Rhobson Tavares Lima.

*Matéria editada às 11h12 para correção de informações.

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