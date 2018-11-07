Colisão entre duas motos mobiliza o Corpo de Bombeiros na Avenida da Integração

Acidente envolvendo duas motos aconteceu na manhã desta quarta-feira (7) e mobilizou o Resgate do Corpo de Bombeiros, na Avenida da Integração, centro de Anastácio. Os condutores das motocicletas, um em uma Honda e outro em uma Shineray, colidiram no mesmo sentido.

O condutor da moto Honda, sem identificação de idade ainda, e por motivos desconhecidos, bateu na traseira da moto Shineray, conduzida por um senhor de 58 anos de idade. Os dois sofreram queda, tiveram ferimentos, foram imobilizados e conduzidos ao PS de Aquidauana.