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Anastácio

Colisão entre duas motos mobiliza o Corpo de Bombeiros na Avenida da Integração

Ambos os motociclistas seguiam na mesma direção e um bateu na traseira do outro

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/11/2018 às 12:59

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Acidente envolvendo duas motos aconteceu na manhã desta quarta-feira (7) e mobilizou o Resgate do Corpo de Bombeiros, na Avenida da Integração, centro de Anastácio. Os condutores das motocicletas, um em uma Honda e outro em uma Shineray, colidiram no mesmo sentido.

O condutor da moto Honda, sem identificação de idade ainda, e por motivos desconhecidos, bateu na traseira da moto Shineray, conduzida por um senhor de 58 anos de idade. Os dois sofreram queda, tiveram ferimentos, foram imobilizados e conduzidos ao PS de Aquidauana.

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