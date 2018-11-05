Bêbado, motorista de Escort é preso em flagrante fazendo zigue-zague no centro

Um homem de 52 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (4) no centro de Aquidauana. Por volta das 18 horas, a Polícia Militar foi acionada após denúncias de populares dizendo que havia um motorista em um Ford Escort que trafegava sentido Anastácio/Aquidauana em zigue-zague pela rua.

Conforme o registro policial, os carros tinham que desviar, já que o homem andava de uma pista à outra na Marechal Mallet. Os policiais abordaram o homem em frente à Caixa Econômica Federal e foi constatado que estava bêbado.