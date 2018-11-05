Dono de casa quase destruída por motorista de caminhão bêbado tem prejuízo de R$ 4.500

O acidente aconteceu no cruzamento da Rua Castorina Leite Godoy com a Rua Fernando Lucarelli, onde o caminhão havia praticamente derrubado uma casa e atingido outra, deixando o local sem prestar socorro.

Desde o último sábado (3) a vida do rapaz de 27 anos, dono de uma das casas atingidas pelo motorista de caminhão bêbado que bateu e tentou fugiu do local, não tem sido fácil, já que contabilizou um prejuízo de cerca de R$ 4.500. O homem, de 42 anos havia sido preso em flagrante pela Polícia Militar na Vila Trindade, em Aquidauana. Ele estava em visível estado de embriaguez e foi autuado por desacato, dirigir sob efeito de álcool e por não ter autorização para dirigir.

Danos - Severamente danificada, uma das casas teve diversas avarias após a batida. O hidrômetro foi arrancado, junto com o padrão de energia e parte do muro e o portão foram destruídos. Temporariamente sem os serviços básicos, a vítima conseguiu religar o fornecimento de água ainda no sábado, entretanto, teve que “puxar” a energia emprestada do vizinho, já que terá de comprar um padrão novo.

“Estou tentando negociar os prejuízos com a empresa responsável pelo caminhão em que o motorista dirigia. O meu quarto foi derrubado, e no local, quero fazer uma rampa para lavar carros, pois tenho um lava-jato”, disse o rapaz à reportagem do jornal O Pantaneiro.

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O motorista está preso desde o sábado e deve passar por audiência de custódia ainda hoje. Já o dono da casa ao lado, que também foi danificada, não foi localizado.

*Com informações de Luiz Guido Jr.