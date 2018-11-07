Condutor de Hilux bate em Meriva, se assusta com airbag e arrasta carro por 20 metros

Anastácio
Motorista da camionete bateu após tentar desviar de uma obra e invadir contramão
Caso de desatenção e infração ao volante aconteceu hoje (7) de manhã na Avenida Manoel Murtinho, às 7h50, em Anastácio. Um senhor (sem identificação de idade) que conduzia uma camionete Hilux entrou na contramão da via após desviar de uma obra.
Na sequência, ele bateu em um Chevrolet Meriva preto que estava estacionado no local. Segundo informações preliminares. O condutor da Hilux ainda teria se assustado após a batida, já que o airbag do veículo foi acionado.
A Hilux arrastou o carro estacionado por 20 metros do local do impacto. O veículo só parou após bater em uma árvore. O Resgate do Corpo de Bombeiros foi chamado para atender à ocorrência.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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