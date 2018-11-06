Acidente com duas vítimas fatais em Nioaque choca moradores de Jardim e região

Tragédia
A colisão entre moto e um Celta aconteceu no km 536 da BR-060 no último domingo
Na noite do último domingo (04), um acidente na BR-060, município de Guia Lopes da Laguna, próximo ao perímetro urbano de Nioaque, envolvendo um carro e uma moto, resultou na morte dos dois condutores e chocou a população de Jardim e região.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu em uma colisão frontal entre um Chevrolet Celta, com placas de Jardim, e uma Honda Titan, com placas de Nioaque.
De acordo com o site iFato, o condutor do Celta, identificado como Mauro Vilalba Junior, trafegava sentido Nioaque à Campo Grande, quando o motociclista, não identificado, teria invadido a pista contrária, provocando a colisão frontal.
Mauro, morador em Jardim, de 30 anos, e o motociclista, de 25, morreram no local. No Celta, além de Mauro, vítima fatal, estavam sua noiva, uma criança e outro passageiro não identificado. Conforme a PRF, um dos passageiros teve ferimentos leves.
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