Acidente com duas vítimas fatais em Nioaque choca moradores de Jardim e região

Na noite do último domingo (04), um acidente na BR-060, município de Guia Lopes da Laguna, próximo ao perímetro urbano de Nioaque, envolvendo um carro e uma moto, resultou na morte dos dois condutores e chocou a população de Jardim e região.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu em uma colisão frontal entre um Chevrolet Celta, com placas de Jardim, e uma Honda Titan, com placas de Nioaque.