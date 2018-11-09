Após gritos de ‘entrega o dinheiro, velho vagabundo’, idoso é roubado em 700 reais

Pela segunda vez, um idoso de 66 anos foi roubado, desta vez, na tarde de ontem (8), próximo a um mercado, nos Altos da Cidade, em Anastácio. Depois de comprar alguns mantimentos, a vítima foi abordada às 18h30 por um sujeito conhecido por “Ferrugem”, que roubou cerca de 700 reais do idoso.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima voltava do mercado após comprar arroz, café, açúcar e levava a compra para sua casa, de bicicleta. Neste momento foi abordado pelo autor do roubo, que o derrubou e disse “passa o dinheiro, entrega o dinheiro, velho vagabundo”.