Após gritos de ‘entrega o dinheiro, velho vagabundo’, idoso é roubado em 700 reais

Anastácio
Além do dinheiro, a vítima teve as compras de mercado e a bicicleta roubados
Pela segunda vez, um idoso de 66 anos foi roubado, desta vez, na tarde de ontem (8), próximo a um mercado, nos Altos da Cidade, em Anastácio. Depois de comprar alguns mantimentos, a vítima foi abordada às 18h30 por um sujeito conhecido por “Ferrugem”, que roubou cerca de 700 reais do idoso.
Conforme o boletim de ocorrência, a vítima voltava do mercado após comprar arroz, café, açúcar e levava a compra para sua casa, de bicicleta. Neste momento foi abordado pelo autor do roubo, que o derrubou e disse “passa o dinheiro, entrega o dinheiro, velho vagabundo”.
Conforme contou aos policiais, esta foi a segunda vez que o idoso foi roubado pelo autor com apelido de “Ferrugem”. Ambos entraram em luta corporal, mas a vítima não conseguiu evitar o roubo do dinheiro, além de sua bicicleta e as compras.
Devido à queda da bicicleta, provocada pelo bandido, a vítima teve lesão no cotovelo do braço direito e procurou a Polícia para pedir ajuda. O caso segue para investigação.
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