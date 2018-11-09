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Anastácio

Homem registra b.o. contra o ex da namorada por sofrer ameaças de morte pela internet

A vítima procurou a Polícia para evitar possíveis problemas no futuro

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/11/2018 às 10:46

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Caso de ameaça foi registrado nesta quinta-feira (8) em Anastácio. Um homem de 36 anos procurou a Polícia após receber ameaças de morte pela internet do ex-namorado de sua mulher, um rapaz de 29 anos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, recentemente a vítima vem sofrendo ameaças constantes e, temendo por sua integridade física, decidiu registrar o caso. Ele tem até 6 meses para representar junto ao Fórum da comarca, caso as ameaças continuem.

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