Homem registra b.o. contra o ex da namorada por sofrer ameaças de morte pela internet

Caso de ameaça foi registrado nesta quinta-feira (8) em Anastácio. Um homem de 36 anos procurou a Polícia após receber ameaças de morte pela internet do ex-namorado de sua mulher, um rapaz de 29 anos.

Segundo consta no boletim de ocorrência, recentemente a vítima vem sofrendo ameaças constantes e, temendo por sua integridade física, decidiu registrar o caso. Ele tem até 6 meses para representar junto ao Fórum da comarca, caso as ameaças continuem.