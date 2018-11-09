Homem registra b.o. contra o ex da namorada por sofrer ameaças de morte pela internet

Anastácio
A vítima procurou a Polícia para evitar possíveis problemas no futuro
Caso de ameaça foi registrado nesta quinta-feira (8) em Anastácio. Um homem de 36 anos procurou a Polícia após receber ameaças de morte pela internet do ex-namorado de sua mulher, um rapaz de 29 anos.
Segundo consta no boletim de ocorrência, recentemente a vítima vem sofrendo ameaças constantes e, temendo por sua integridade física, decidiu registrar o caso. Ele tem até 6 meses para representar junto ao Fórum da comarca, caso as ameaças continuem.
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