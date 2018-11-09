Veículos da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável têm peças furtadas

O secretário de Desenvolvimento Sustentável de Anastácio, Francisco Alves de Oliveira Neto, foi pessoalmente registrar junto à Polícia Civil da cidade, boletim de ocorrência por furto de peças de dois veículos que estavam no pátio do DNIT. O caso aconteceu nesta quinta-feira (8) às 9 horas da manhã na Coronel Zelito, centro da cidade.

Segundo o registro policial, os carros estavam fora de uso e ficavam no pátio do DNIT, mas há guarda patrimonial. O guarda, que não teve a identificação revelada, teria informado ao secretário que aparentemente alguns carros haviam sido mexidos por pessoa desconhecida.

Ao chegar no local, constatou que do veículo Ford F-4000 furtaram o câmbio e do veículo Fiat Pálio Fire furtaram o banco traseiro, as 4 rodas, radiador e bicos do farol. O caso segue para investigação policial.