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Anastácio

Veículos da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável têm peças furtadas

Eles ficavam no pátio do DNIT por estarem fora de uso, mas havia guarda no local

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/11/2018 às 11:03

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O secretário de Desenvolvimento Sustentável de Anastácio, Francisco Alves de Oliveira Neto, foi pessoalmente registrar junto à Polícia Civil da cidade, boletim de ocorrência por furto de peças de dois veículos que estavam no pátio do DNIT. O caso aconteceu nesta quinta-feira (8) às 9 horas da manhã na Coronel Zelito, centro da cidade.

Segundo o registro policial, os carros estavam fora de uso e ficavam no pátio do DNIT, mas há guarda patrimonial. O guarda, que não teve a identificação revelada, teria informado ao secretário que aparentemente alguns carros haviam sido mexidos por pessoa desconhecida.

Ao chegar no local, constatou que do veículo Ford F-4000 furtaram o câmbio e do veículo Fiat Pálio Fire furtaram o banco traseiro, as 4 rodas, radiador e bicos do farol. O caso segue para investigação policial.

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