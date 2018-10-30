Garoto de 15 anos é flagrado com 85 celulares e dinheiro furtados de shopping da Capital

Furto
PRF parou o ônibus em que o adolescente estava na BR-262 em Água Clara
Um adolescente de 15 anos foi flagrado em Mato Grosso do Sul com 85 celulares e dinheiro furtados de uma loja de um shopping de Campo Grande. Ele foi pego quando estava em um ônibus interestadual fiscalizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-262, em Água Clara, no domingo (28).
Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil segunda-feira (29), ao ser flagrado com os telefones e com a grande quantia em dinheiro, o garoto não explicou a procedência e alegou ter recebido o material para levar até Brasília.
Os policiais desconfiaram da versão do menino, investigaram o caso e constataram que tudo havia sido furtado de uma loja. Câmeras de segurança do comércio flagraram o adolescente no local.
Após novo depoimento do garoto, os telefones foram entregues à dona da loja, que calculou o prejuízo em cerca de R$ 150 mil.
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