Adolescente de carona em caminhão é flagrada com maconha que levaria para o MT

Tráfico de drogas
Ela contou que pegou droga em Ponta Porã e entregaria em Água Bonita
Uma adolescente de 16 anos foi flagrada pela polícia de Mato Grosso do Sul, na manhã desta segunda-feira (22), com 23,6 quilos de maconha que levaria para o Mato Grosso.
De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a garota estava de carona em um caminhão parado para fiscalização na MS-164, em Ponta Porã. Os 21 tabletes da droga estavam em uma bolsa de viagem.
Segundo a polícia, a adolescente disse que foi de carona até Ponta Porã e pegou o entorpecente na rodoviária. De lá, conseguiu carona com o caminhoneiro parado na fiscalização. Ela seguiria com ele até Maracaju.
Ainda conforme a polícia, a garota contou que tinha como destino final Água Bonita (MT), onde entregaria o entorpecente e receberia dinheiro pelo transporte.
A garota foi encaminhada com a droga para Ponta Porã e o motorista do caminhão liberado para seguir viagem, pois foi verificado que ele não tinha relação com o tráfico.
Tragédia em MS
Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Loterias
Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS