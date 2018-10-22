Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 08:38

Buscar

Últimas notícias
X

Tráfico de drogas

Adolescente de carona em caminhão é flagrada com maconha que levaria para o MT

Ela contou que pegou droga em Ponta Porã e entregaria em Água Bonita

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/10/2018 às 15:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma adolescente de 16 anos foi flagrada pela polícia de Mato Grosso do Sul, na manhã desta segunda-feira (22), com 23,6 quilos de maconha que levaria para o Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a garota estava de carona em um caminhão parado para fiscalização na MS-164, em Ponta Porã. Os 21 tabletes da droga estavam em uma bolsa de viagem.

Leia Também

• PRF apreende Corolla atolada com uma tonelada de maconha em MS

• Dupla com cerveja e maconha é flagrada pela PM derrapando pneus em rotatória

• Força Tática do 7º Batalhão da PM apreende mais de 10 quilos de maconha e fecha boca

Segundo a polícia, a adolescente disse que foi de carona até Ponta Porã e pegou o entorpecente na rodoviária. De lá, conseguiu carona com o caminhoneiro parado na fiscalização. Ela seguiria com ele até Maracaju.

Ainda conforme a polícia, a garota contou que tinha como destino final Água Bonita (MT), onde entregaria o entorpecente e receberia dinheiro pelo transporte.

A garota foi encaminhada com a droga para Ponta Porã e o motorista do caminhão liberado para seguir viagem, pois foi verificado que ele não tinha relação com o tráfico.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

DESAFIOS ON-LINE

Operação que envolveu adolescente de Aquidauana tem nova fase deflagrada

Investigação

Motorista de aplicativo é preso suspeito de abusar de passageira em MS

Tragédia em MS

Colisão frontal entre carro e caminhonete deixa um morto na BR-158

Adriano Ribeiro de Souza, de 40 anos, morreu ainda no local da colisão; dois ocupantes da caminhonete foram levados ao hospital

Apreensão de drogas

PRF encontra mais de 300 quilos de cocaína escondidos em tanques na BR-262

Publicidade

Balanço

Feriado prolongado registra cinco mortos e 41 feridos nas rodovias de MS

ÚLTIMAS

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Loterias

Aposta de Anastácio fatura quase R$ 1,2 mil na quadra da Mega-Sena

Concurso desta terça-feira teve uma quina feita em Dourados; prêmio ultrapassa o valor de R$ 53 mil

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo