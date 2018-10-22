Adolescente de carona em caminhão é flagrada com maconha que levaria para o MT

Uma adolescente de 16 anos foi flagrada pela polícia de Mato Grosso do Sul, na manhã desta segunda-feira (22), com 23,6 quilos de maconha que levaria para o Mato Grosso.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a garota estava de carona em um caminhão parado para fiscalização na MS-164, em Ponta Porã. Os 21 tabletes da droga estavam em uma bolsa de viagem.

Segundo a polícia, a adolescente disse que foi de carona até Ponta Porã e pegou o entorpecente na rodoviária. De lá, conseguiu carona com o caminhoneiro parado na fiscalização. Ela seguiria com ele até Maracaju.

Ainda conforme a polícia, a garota contou que tinha como destino final Água Bonita (MT), onde entregaria o entorpecente e receberia dinheiro pelo transporte.