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Força Tática do 7º Batalhão da PM apreende mais de 10 quilos de maconha e fecha boca

Foram encontrados outros 13 tabletes de maconha

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/10/2018 às 11:22

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Na madrugada de hoje (09), a equipe de Força Táticada PM prendeu dois homens, um de 25 e outro de 28 anos de idade, envolvidos com o comércio de drogas nesta região. Com eles, foram encontrados mais de 10 quilos de maconha, prontos para serem vendidos.
 
Foi feita abordagem em um deles, no final da rua 7 de Setembro, por volta das 4 horas. Em conversa com os policiais militares, o homem assumiu ter drogas guardadas em sua residência ali próxima. Na casa, a guarnição de serviço encontrou um tablete de maconha, com aproximadamente um quilo, outras pequenas porções do mesmo produto, além de uma balança de precisão, geralmente utilizada para pesagem desse tipo de mercadoria. Questionado se ainda haviam mais drogas escondidas, confessou ter entregue a maior parte a um morador residente nas proximidades.
 
Os policiais militares foram a essa segunda casa, abordaram o morador na frente da residência e o perguntaram sobre as drogas. Não tendo como esconder, o indivíduo confessou ser verdade. Ali foram encontrados outros 13 tabletes de maconha (aproximadamente 10 quilos), pequenas porções do mesmo produto, balança de precisão, uma considerável quantia em dinheiro, além de outros produtos sem procedência.
 
Pelo crime cometido, os autores foram presos em flagrante, sendo entregues à Delegacia de Polícia local, junto com os produtos apreendidos,
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