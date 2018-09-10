Polícia Civil faz operação em festa rave e prende 4 por venda de drogas

Na madrugada deste domingo (9) a Policia Civil realizou uma ação comandada pelo Delegado Dr. Eder Moraes, em uma festa rave que aconteceu na Chácara do Dourado. A operação resultou em quatro prisões em flagrante por tráfico de drogas. Comum em festas desse tipo, a venda ilegal de entorpecentes teve grande variedade no local. Foram encontradas substâncias como maconha, cocaína, haxixe, êxtase e a droga sintética MD.

Conforme o relato dos policiais, a rave já estava sob investigação há uma semana e culminaram a prisão dos quatro homens. A localidade é conhecida por “Área 51”, e de acordo com a Polícia, usuários de drogas se encontram frequentemente neste local.