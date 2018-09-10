Polícia Civil faz operação em festa rave e prende 4 por venda de drogas

Aquidauana
Investigação foi iniciada há uma semana e resultou na apreensão de diversas drogas
Na madrugada deste domingo (9) a Policia Civil realizou uma ação comandada pelo Delegado Dr. Eder Moraes, em uma festa rave que aconteceu na Chácara do Dourado. A operação resultou em quatro prisões em flagrante por tráfico de drogas. Comum em festas desse tipo, a venda ilegal de entorpecentes teve grande variedade no local. Foram encontradas substâncias como maconha, cocaína, haxixe, êxtase e a droga sintética MD.
Conforme o relato dos policiais, a rave já estava sob investigação há uma semana e culminaram a prisão dos quatro homens. A localidade é conhecida por “Área 51”, e de acordo com a Polícia, usuários de drogas se encontram frequentemente neste local.
Além das drogas, foram aprendidos outros objetos, como celulares e valores resultantes da venda dos entorpecentes. Em um dos pacotes apreendidos havia 4 pinos de uma substância a amarelada e um pino de substâncias esbranquiçada, que não azularam na presença do reagente, portanto não são cocaína. Trata-se de outro tipo de droga sintética. Todos os envolvidos foram presos e encaminhados à DP de Aquidauana para as providências cabíveis.
*Com informações de Ivynara Dias.
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