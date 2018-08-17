Equipe de Força Tática da PM em Aquidauana faz apreensão de drogas e prende três pessoas

Três pessoas foram presas ontem (16), por volta das 14 horas, após ação desenvolvida pela equipe de Força Tática do 7º Batalhão PM em Aquidauana. Dois deles estavam envolvidos com o tráfico de drogas e o outro, portava o entorpecente.

O primeiro foi preso na área central da cidade, após receber uma abordagem feita pela equipe policial militar, assim que saiu de uma sorveteria. Com ele foi encontrado uma porção de maconha em um de seus bolsos, que havia acabado de comprar de outra pessoa que já tinha se ausentado. O vendedor foi preso logo em seguida, depois de ter sido encontrado nas proximidades da Ponte que liga Aquidauana e Anastácio. Ele também levava consigo uma porção de maconha que, segundo o próprio, recebera de uma mulher residente em outra área da cidade.

Com dois indivíduos presos, a guarnição de serviço foi de encontro a essa terceira pessoa, a fim de concretizar a ação. A mesma foi encontrada em sua residência de posse de quase 1,5 kg de maconha, pronta para distribuição, e uma quantia em dinheiro sem procedência.

Dois homens e uma mulher de 20, 23 e 36 anos de idade, respectivamente, foram presos e encaminhados junto com a droga apreendida à Delegacia de Polícia local, para responderem pelos seus crimes.