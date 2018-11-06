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Nova Aquidauana

Preso em flagrante rapaz que furtou duas armas de fogo de fazenda em Anastácio

Os policiais abordaram o autor em uma moto, sem CNH e visivelmente embriagado

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/11/2018 às 10:48

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No início da tarde desta segunda-feira (5), policiais militares receberam chamado após denúncia de furto de armas de fogo que estavam em uma fazenda localizada em Anastácio, no km 14, porém, o suspeito já havia fugido do local.

Após realizar buscas no Bairro Nova Aquidauana, a PM conseguiu localizar um rapaz de 20 anos, na Rua Alzira Pace, pilotando uma moto Factor de cor vermelha, visivelmente embriagado e sem CNH.

Ele confessou que teria escondido uma das armas do furto no pátio de uma oficina no Bairro Nova Aquidauana, local em que os policiais, posteriormente, a encontraram. O rapaz foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Aquidauana, juntamente com a moto e o revólver calibre 38 e está à disposição da Justiça.

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