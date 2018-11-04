Funcionário de boate tem moto furtada e PM fecha cerco para recuperar veículo

Aquidauana
Ao ser identificado, comparsa tenta convencer vítima para não registrar boletim de ocorrência
Madrugada deste domingo (4), mais um caso de furto foi registrado na DP de Aquidauana. Por volta da 1h30, o funcionário de uma boate localizada na Rua Teodoro Rondon, centro da cidade, havia estacionado sua moto, uma CB 300, como de costume, em frente ao local de trabalho, com a chave no contato. Instantes depois, ao retornar, percebeu que a moto havia sido furtada.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima perguntou aos clientes se alguém havia presenciado o furto. Relataram que um sujeito conhecido por “Mati” havia levado a moto. A vítima ainda se recordou de que o autor estava com outro colega na boate. O dono da moto conseguiu localizar o colega do autor do furto e teria garantido à vítima que a moto seria devolvida.
Neste momento, o comparsa teria dito ao dono do veículo para não chamar a Polícia nem registrar boletim de ocorrência. O homem de 29 anos pediu para que a vítima aguardasse no local que dentro de 1 hora a moto seria devolvida. Como o dono da moto não aceitou as condições, o suspeito pediu para que o acompanhasse de táxi até à sua residência, localizada na Rua Ademar dos Santos, em Anastácio.
A PM foi acionada, com apoio da Radiopatrulha de Anastácio e equipe da Rotai, e fecharam um cerco no local. A vítima reconheceu sua moto, que estava nos fundos da casa do comparsa. Ele ainda tentou impedir a identificação do rapaz de 25 anos que furtou a moto.
No momento da prisão, o comparsa entrou na frente do autor do furto e tentou atrapalhar o trabalho da Polícia, alegando que a moto já tinha sido devolvida. O rapaz de 25 anos já havia retirado a placa de identificação da motocicleta, que estava escondida, segundo o autor, dentro de uma gaveta.
Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.
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