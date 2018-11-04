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Aquidauana

Funcionário de boate tem moto furtada e PM fecha cerco para recuperar veículo

Ao ser identificado, comparsa tenta convencer vítima para não registrar boletim de ocorrência

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/11/2018 às 09:37

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Madrugada deste domingo (4), mais um caso de furto foi registrado na DP de Aquidauana. Por volta da 1h30, o funcionário de uma boate localizada na Rua Teodoro Rondon, centro da cidade, havia estacionado sua moto, uma CB 300, como de costume, em frente ao local de trabalho, com a chave no contato. Instantes depois, ao retornar, percebeu que a moto havia sido furtada.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima perguntou aos clientes se alguém havia presenciado o furto. Relataram que um sujeito conhecido por “Mati” havia levado a moto. A vítima ainda se recordou de que o autor estava com outro colega na boate. O dono da moto conseguiu localizar o colega do autor do furto e teria garantido à vítima que a moto seria devolvida.

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Neste momento, o comparsa teria dito ao dono do veículo para não chamar a Polícia nem registrar boletim de ocorrência. O homem de 29 anos pediu para que a vítima aguardasse no local que dentro de 1 hora a moto seria devolvida. Como o dono da moto não aceitou as condições, o suspeito pediu para que o acompanhasse de táxi até à sua residência, localizada na Rua Ademar dos Santos, em Anastácio.

A PM foi acionada, com apoio da Radiopatrulha de Anastácio e equipe da Rotai, e fecharam um cerco no local. A vítima reconheceu sua moto, que estava nos fundos da casa do comparsa. Ele ainda tentou impedir a identificação do rapaz de 25 anos que furtou a moto.

No momento da prisão, o comparsa entrou na frente do autor do furto e tentou atrapalhar o trabalho da Polícia, alegando que a moto já tinha sido devolvida. O rapaz de 25 anos já havia retirado a placa de identificação da motocicleta, que estava escondida, segundo o autor, dentro de uma gaveta.

Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à DP de Aquidauana para as medidas cabíveis.

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