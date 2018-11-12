PRF apreende em Anastácio um milhão de maços de cigarro contrabandeados

A equipe policial fazia ronda na BR-262, quando, no km 500, abordou duas carretas, do modelo VOLVO/FH12 380 4X2T, com placas de Santa Catarina e Paraná, atrelados a dois semirreboques, com placas do Paraná, conduzidos por dois homens, de 37 e 30 anos.

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde da última sexta-feira (9) 1) milhão de maços de cigarros contrabandeados em Anastácio.

Foram encontrados após vistoria, 50 mil pacotes no interior de cada semirreboque, totalizando cem mil pacotes, contendo cigarros de marca paraguaia, sem documentação legal. Cada pacote contém 10 maços de cigarro. Essa quantidade contabiliza 5 milhões de reais que são retirados do contrabando.

Questionados sobre a origem da mercadoria, os condutores alegaram terem pego as carretas em um posto de combustível em Miranda e levariam até Cuiabá (Mato Grosso), mediante o recebimento de quantia em dinheiro.

Os veículos e os condutores foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal de Campo Grande.