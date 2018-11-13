PRF prende em flagrante irmãos bêbados que pilotavam motos

Anastácio
O fato aconteceu na BR-419 - KM 261 em frente posto da Polícia Rodoviária Federal
Dois irmãos, um de 48 e outro de 51 anos, foram presos em flagrante por pilotar moto embriagados. A PRF realizava fiscalização no KM 261 da BR-419 quando deram a ordem de parada, às 16h19 da tarde.
Os policiais submeteram os irmãos ao exame do bafômetro que constatou quantidade muito elevada de álcool no sangue de ambos. Cada um conduzia uma motocicleta quando foram surpreendidos e presos em flagrante.
Eles foram encaminhados à Delegacia de Anastácio para as devidas providências.
Presa em flagrante
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