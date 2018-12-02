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Dois são presos em flagrante por embriaguez e direção perigosa neste sábado em Anastácio

Equipe da PRF efetuou as prisões que aconteceram no Bairro Tarumã e Posto Ambiental na BR-262

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/12/2018 às 10:09

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Fim de tarde e início da noite do dia 1º de dezembro em Anastácio. Mais uma vez motoristas não respeitam a legislação e conduziram veículos embriagados. Neste sábado, dois motoristas foram presos em Anastácio. Equipes da PRF realizaram a abordagem e constataram direção perigosa e sob efeito de álcool.

A primeira prisão em flagrante foi registrada às 18h30. Um homem de 46 anos dirigia um Fiat Palio embriagado A PRF fazia rondas no local e abordou o condutor na BR-262, km 482, na altura do Posto Ambiental Taquarussu.

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Após descer do carro, o homem disse aos policiais que havia bebido apenas 5 latinhas de cerveja. Ele não se recusou a fazer o teste do bafômetro, que indicou alto índice de teor de álcool no sangue. Foi preso e encaminhado à DP de Anastácio.

O segundo motorista foi preso às 19h30 na Rua Projetada 7, Bairro Tarumã. Um homem de 37 anos foi abordado pela PRF após denúncia de que estaria dirigindo bêbado e colocando em risco pessoas e demais veículos que passavam no local.

Ao ser abordado, o homem exalava forte odor de álcool, com vestes desalinhadas e mal conseguia parar em pé. O veículo foi levado ao pátio do Detran de Aquidauana e o motorista à DP de Anastácio para as medidas cabíveis.

O que diz a Lei?

Quem dirige após ingerir bebida alcoólica coloca em risco a vida não apenas do motorista, mas dos passageiros no veículo e das pessoas à sua volta. Por isso é importante não dirigir após beber e nem permitir que pessoas próximas tenham esse tipo de conduta.

Uma vez que o álcool é ingerido, ele ficará presente no sangue, o que significa que utilizar de recursos como manter o estômago cheio, tomar banhos gelados ou tomar um café pode até diminuir a sensação de embriaguez, mas não retira o álcool do sangue e não restabelece os reflexos normais da pessoa.

Qualquer quantidade de álcool ingerida, por mínima que seja, diminui os reflexos, fazendo com que a pessoa perca as condições para dirigir. A lei não permite nenhum nível de concentração de álcool por litro de sangue para dirigir.

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