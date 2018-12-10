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Cidadania

Formatura dos Bombeiros do Amanhã marca também o início da Operação Verão

Solenidade do Corpo de Bombeiros Militar de Anastácio reúne 27 crianças e jovens da região

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/12/2018 às 11:59

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Crédito do vídeo: Redação

Na última sexta-feira (7) a cerimônia de formatura dos Bombeiros do Amanhã emocionou pais e familiares de 27 crianças e jovens da região de Anastácio, com entrega dos certificados de 1º, 2º e 3º colocados e homenagem às autoridades que apoiaram o projeto.

De acordo com o Capitão Vinícius Barbosa, do Corpo de Bombeiros Militar de Anastácio, o objetivo do projeto é levar a realidade do Corpo de Bombeiros Militar para a juventude, ensinando sobre hierarquia, disciplina, civismo, respeito às instituições, aos pais à família, com ensino religioso também.

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“Além disso, as crianças e os jovens passam esse tempo conosco aprendendo ainda sobre salvamento e primeiros socorros. O intuito é de fazer com que se tornem melhores cidadãos à sociedade”, explicou o Capitão Barbosa.

Operação Verão 2018/2019

Durante a solenidade, também aconteceu o lançamento da Operação Verão para durante as festividades da virada do ano de 2018 a 2019. Conforme o militar, os Guarda-Vidas do Corpo de Bombeiros Militar estarão preparados para atender ocorrências no Rio Aquidauana no trecho que compreende o Sarará ao entroncamento com o Taquarussú, segundo ele, com tempo de resposta bastante rápido.

“A motonáutica fará a prevenção nas águas e avisará também às pessoas como deverão proceder no banho de rio a fim de evitar acidentes com afogamentos na região”, finalizou.

*Com informações de Luiz Guido Jr.


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