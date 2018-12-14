Idoso em Golf tenta desviar de capivara na pista, mas capota próximo ao Posto Taquarussu

Um acidente com capotamento aconteceu por volta das 21h40 desta quinta-feira (13) na BR-262, cerca de 1 km distante do trevo, próximo ao Posto Taquarussu.

Um idoso de 62 anos dirigia um Volkswagen Golf. Ele teria tentado desviar de uma capivara na pista, perdeu o controle do veículo que capotou e saiu da rodovia.