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BR-262

Idoso em Golf tenta desviar de capivara na pista, mas capota próximo ao Posto Taquarussu

O Resgate do Corpo de Bombeiros e a PRF estiveram no local para prestar socorro

Vanessa Ricarte

Publicado em 14/12/2018 às 12:19

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Um acidente com capotamento aconteceu por volta das 21h40 desta quinta-feira (13) na BR-262, cerca de 1 km distante do trevo, próximo ao Posto Taquarussu.

Um idoso de 62 anos dirigia um Volkswagen Golf. Ele teria tentado desviar de uma capivara na pista, perdeu o controle do veículo que capotou e saiu da rodovia.

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A PRF foi acionada juntamente com o Resgate do Corpo de Bombeiros. Ao chegarem ao local, o idoso estava fora do carro, andando e se queixava de dores no peito. A vítima foi imobilizada e encaminhada ao Pronto Socorro de Aquidauana para atendimento médico.

 

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