Acidente em cruzamento na Manoel Antônio Paes de Barros mobiliza Resgate dos Bombeiros

Acidente envolvendo um Corsa e uma moto Honda NXR 150 aconteceu no cruzamento entre a Rua Manoel Antônio Paes de Barros e a Rua Guanandy, em Aquidauana, mobilizou o Resgate d Corpo de Bombeiros. A colisão aconteceu nesta segunda-feira (10) aproximadamente às 19h30.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma estudante de 18 anos estava na garupa da moto com outro rapaz, de 25 anos, quando foram atingidos pelo automóvel de uma mulher de 46 anos, que não portava documentos pessoais, mas ficou no local para prestar socorro.