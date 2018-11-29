Desatenção em cruzamento causa acidente entre moto e bicicleta na Vila Pinheiro

Aquidauana
O Corpo de Bombeiros teve de ser acionado para socorrer motociclista, ciclista e o garupa, um garoto de 8 anos
Crédito do vídeo: Redação
No final da tarde desta quarta-feira (28) acidente envolvendo moto e bicicleta aconteceu em cruzamento na Rua Francisco Pereira Alves, Bairro Vila Pinheiro, em Aquidauana. Conforme o registro dos Bombeiros, uma mulher de 24 anos seguia na via de bicicleta com um garoto de 8 anos na garupa. Ela teria atravessado a rua, e por desatenção não viu uma motocicleta que se aproximava.
A motociclista de 35 anos, conduzia uma Teneré Yamaha e não conseguiu evitar a batida. Todos caíram no chão e o Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência.
A motociclista sofreu fratura exposta na tíbia e foi imobilizada. A condutora da bicicleta estava sentada na guia e reclamou de dores no peito e região lombar. A criança apenas machucou a mão. Todos foram encaminhados ao PS de Aquidauana.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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