Instrutor sofre acidente com granada durante curso de aperfeiçoamento da PM em Aquidauana

Nesta terça-feira (27) um acidente com um instrutor durante um curso de aperfeiçoamento de policiais militares ocorreu após uma granada ter explodido em sua mão, em Aquidauana. Conforme apurado pelo jornal O Pantaneiro, foi apenas um susto e o instrutor não teria sofrido graves danos na mão.

Em nota, A Polícia Militarvde MS explicou o acontecido durante o curso de aperfeiçoamento para o efetivo do 7°BPM. Conforme a publicação, a mão esquerda do instrutor ficou lesionada, entretanto, foi rapidamente atendido no PS de Aquidauana e, posteriormente, encaminhado à Capital.