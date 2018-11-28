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Instrutor sofre acidente com granada durante curso de aperfeiçoamento da PM em Aquidauana

7°BPM emitiu nota esclarecendo que o acidente não foi grave e que irá apurar o ocorrido

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/11/2018 às 08:11

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Nesta terça-feira (27) um acidente com um instrutor durante um curso de aperfeiçoamento de policiais militares ocorreu após uma granada ter explodido em sua mão, em Aquidauana. Conforme apurado pelo jornal O Pantaneiro, foi apenas um susto e o instrutor não teria sofrido graves danos na mão.

Em nota, A Polícia Militarvde MS explicou o acontecido durante o curso de aperfeiçoamento para o efetivo do 7°BPM. Conforme a publicação, a mão esquerda do instrutor ficou lesionada, entretanto, foi rapidamente atendido no PS de Aquidauana e, posteriormente, encaminhado à Capital.

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A PM deverá apurar o que aconteceu. Veja a nota na íntegra:

Nota de esclarecimento

Aquidauana (MS) - A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informa que durante o "II Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática" que está sendo realizado na cidade de Aquidauna, para o efetivo do 7°BPM, com a coordenação e instrutores especialistas do  Batalhão de Choque, houve um incidente em uma instrução sobre instrumentos de menor potencial ofensivo, vindo a lesionar a mão esquerda do instrutor. De imediato o policial foi encaminhado para atendimento médico na cidade, sendo necessária a transferência para Campo Grande.
Será instaurado procedimento apuratório para averiguar os fatos e a Polícia Militar está dando todo suporte necessário ao policial e sua família.

(Tenente-Coronel PM Marcelo Santos do Amaral / Comandante do 7° BPM)

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