Instrutor sofre acidente com granada durante curso de aperfeiçoamento da PM em Aquidauana

Susto
7°BPM emitiu nota esclarecendo que o acidente não foi grave e que irá apurar o ocorrido
Nesta terça-feira (27) um acidente com um instrutor durante um curso de aperfeiçoamento de policiais militares ocorreu após uma granada ter explodido em sua mão, em Aquidauana. Conforme apurado pelo jornal O Pantaneiro, foi apenas um susto e o instrutor não teria sofrido graves danos na mão.
Em nota, A Polícia Militarvde MS explicou o acontecido durante o curso de aperfeiçoamento para o efetivo do 7°BPM. Conforme a publicação, a mão esquerda do instrutor ficou lesionada, entretanto, foi rapidamente atendido no PS de Aquidauana e, posteriormente, encaminhado à Capital.
A PM deverá apurar o que aconteceu. Veja a nota na íntegra:
Nota de esclarecimento
Aquidauana (MS) - A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul informa que durante o "II Curso de Aperfeiçoamento em Força Tática" que está sendo realizado na cidade de Aquidauna, para o efetivo do 7°BPM, com a coordenação e instrutores especialistas do Batalhão de Choque, houve um incidente em uma instrução sobre instrumentos de menor potencial ofensivo, vindo a lesionar a mão esquerda do instrutor. De imediato o policial foi encaminhado para atendimento médico na cidade, sendo necessária a transferência para Campo Grande.
Será instaurado procedimento apuratório para averiguar os fatos e a Polícia Militar está dando todo suporte necessário ao policial e sua família.
(Tenente-Coronel PM Marcelo Santos do Amaral / Comandante do 7° BPM)
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