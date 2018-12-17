Bombeiros resgatam pescador embriagado que caiu no rio Aquidauana em Anastácio

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana resgatou nesta segunda-feira um pescador identificado apenas como Gilmar, que se afogava no rio Aquidauana, na prainha de Anastácio. O desfecho só não foi trágico porque uma pessoa que flagrou o acidente entrou na água para ajudá-lo até a chegada do resgate. Segundo os bombeiros, a vítima estava embriagada.

Conforme apurado, por volta das 12 horas uma pessoa chegou ao batalhão informando o ocorrido. Prontamente os bombeiros foram ao local e um dos socorristas encontrou as duas pessoas enroscadas na draga do arreiro Saara, bastante cansadas. Lá, foi informado que o pescador teria caído no rio e a outra pessoa pulou atrás para impedir que ele se afogasse.

Eles foram levados até à prainha, onde receberarm atendimento.