Mulher é torturada e mantida em cárcere por ex-companheiro na véspera do Natal

Conforme o boletim de ocorrência, ela teria chegado ao local às 11h30. O autor estava ingerindo bebidas alcoólicas e arrancou as roupas da vítima, a deixando nua e praticou uma série de torturas com uma faca.

Caso de tortura infligido por ex-companheiro aconteceu na última segunda-feira (24) véspera do Natal, em residência próxima à Vila Umbelina, Anastácio. Uma mulher de 30 anos terminou uma relação de 6 meses com um homem de 40 anos há cerca de 2 semanas. O agressor teria a chamado para pegar seus pertences, momento em que a trancou na casa e praticou uma série de torturas e agressões contra a vítima, durante mais de 8 horas.

Ele passou a dar socos nas costelas, cabeça e rosto da vítima. Com uma faca, ele começou a cortar os dedos dos pés e mãos da ex-companheira dizendo que ela teria que sentir dor e sofrer.

Ainda o homem deu várias mordidas na mulher, no tórax, braços e costas da vítima, causando diversos hematomas. Ela permaneceu sob cárcere, sendo espancada, cortada e humilhada das 11h30 às 19h50, momento em que conseguiu fugir, em um momento de distração do agressor.

A vítima foi socorrida por uma vizinha, que lhe deu roupas e acionou a Polícia Militar. Quando a guarnição chegou ao local, encontrou o bandido procurando a ex nas imediações. Ele foi preso em flagrante sob o crime de tortura qualificada, mediante sequestro.

A vítima vai representar criminalmente e solicitou medidas protetivas de urgência. Ele foi encaminhado à DP de Anastácio e deverá responder pelo crime.