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Caso 'cabuloso'

Após ter celular furtado e xingar policiais, mulher se joga da viatura em movimento

Vítima também foi presa em flagrante após dar tapa em rosto de policial

Vanessa Ricarte

Publicado em 17/12/2018 às 11:16

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Uma confusão generalizada aconteceu neste domingo (17) na Rua Carlos Ferreira Bandeira, Bairro São Cristóvão, em Aquidauana. Por volta das 18h15, policiais militares foram acionados após a filha de uma mulher de 42 anos, que bebia em sua casa com amigos, perceber que o celular da mãe, um Samsung J2, havia sido furtado e passaram a desconfiar que um dos “convidados” teria subtraído o aparelho.

Conforme o boletim de ocorrência, após a chegada da Polícia, os militares revistaram os convidados e encontraram o celular nas costas de um homem de 46 anos que estava na “festa”. Ele foi preso em flagrante por furto. Entretanto, a dona da casa e do celular furtado ficou enlouquecida, gritando de maneira descontrolada.

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No caminho até à Delegacia, a vítima passou a ofender os policiais, dizendo que não resolviam nada, que eram um bando de loucos e filhos da p*. Quase em frente à Delegacia, a até então “vítima” saltou da viatura em movimento, caiu e ralou a boca, queixo, joelhos, ombros, pés e mãos.

Segundo o registro, neste momento uma cabo da PM tentou conter a mulher, que deu um tapa no rosto da policial e depois saiu correndo pela rua gritando que os policiais não servia para nada, que eram “imprestáveis e bundões”.

A vítima passou a ser autora e foi presa em flagrante por desacato, resistência e desobediência. Os policiais tiveram que algemá-la, momento em que a mulher ainda os ameaçou dizendo “vocês estão fudid*s comigo”.

Como a mulher estava totalmente alterada, sem condições de responder a qualquer pergunta ou assinar documentos, permaneceu algemada e foi conduzida à Depol de Anastácio para as medidas cabíveis.

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