Após ter celular furtado e xingar policiais, mulher se joga da viatura em movimento

Conforme o boletim de ocorrência, após a chegada da Polícia, os militares revistaram os convidados e encontraram o celular nas costas de um homem de 46 anos que estava na “festa”. Ele foi preso em flagrante por furto. Entretanto, a dona da casa e do celular furtado ficou enlouquecida, gritando de maneira descontrolada.

Uma confusão generalizada aconteceu neste domingo (17) na Rua Carlos Ferreira Bandeira, Bairro São Cristóvão, em Aquidauana. Por volta das 18h15, policiais militares foram acionados após a filha de uma mulher de 42 anos, que bebia em sua casa com amigos, perceber que o celular da mãe, um Samsung J2, havia sido furtado e passaram a desconfiar que um dos “convidados” teria subtraído o aparelho.

No caminho até à Delegacia, a vítima passou a ofender os policiais, dizendo que não resolviam nada, que eram um bando de loucos e filhos da p*. Quase em frente à Delegacia, a até então “vítima” saltou da viatura em movimento, caiu e ralou a boca, queixo, joelhos, ombros, pés e mãos.

Segundo o registro, neste momento uma cabo da PM tentou conter a mulher, que deu um tapa no rosto da policial e depois saiu correndo pela rua gritando que os policiais não servia para nada, que eram “imprestáveis e bundões”.

A vítima passou a ser autora e foi presa em flagrante por desacato, resistência e desobediência. Os policiais tiveram que algemá-la, momento em que a mulher ainda os ameaçou dizendo “vocês estão fudid*s comigo”.

Como a mulher estava totalmente alterada, sem condições de responder a qualquer pergunta ou assinar documentos, permaneceu algemada e foi conduzida à Depol de Anastácio para as medidas cabíveis.