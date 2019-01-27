Inconformada com a separação, mulher embriagada invade casa da ex-sogra

Anastácio
O objetivo era de reatar o namoro com o ex, mas sua mãe aciona a Polícia Militar
Caso de violação de domicílio foi registrado na noite deste sábado (26) no Jardim Campanário, em Anastácio. Uma mulher de 42 anos teria invadido a casa da ex-sogra, uma idosa de 72, tentando reatar o namoro com o filho da vítima.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava embriagada e invadiu a residência à procura do ex-namorado. A idosa então teve de acionar a Polícia Militar para retirar a mulher do local.
A autora foi presa e encaminhada à DP de Anastácio e deve responder pela violação.
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