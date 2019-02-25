Brincadeira causa desavença familiar e sogro bate em nora com pá de lixo

Anastácio
Autor ainda teria ameaçado a nora dizendo que iria encher ‘sua cara de balas’
Confusão na Rua Projetada B, em Anastácio foi parar na Delegacia da cidade. Neste domingo (24) por volta das 23h35, uma mulher de 28 anos estava tomando tereré à tarde, junto ao marido e na companhia dos sogros. Em dado momento, a vítima fez uma brincadeira com a sogra, mas o sogro, um homem de 50 anos não gostou e partiu para agressão.
De acordo com o boletim de ocorrência, o sogro bateu na nora com uma pá de lixo, causando lesões nos dedos da mão direita, na cabeça e joelho direito. Ainda conforme o registro, a Polícia Militar foi acionada para conter o agressor, mas o suspeito fugiu do local.
A vítima ainda contou aos policiais que foi ameaçada pelo sogro, dizendo que iria “encher a sua cara de balas”. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa (violência doméstica) e ameaça. O caso segue para investigação.
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