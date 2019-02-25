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Anastácio

Brincadeira causa desavença familiar e sogro bate em nora com pá de lixo

Autor ainda teria ameaçado a nora dizendo que iria encher ‘sua cara de balas’

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/02/2019 às 09:04

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Confusão na Rua Projetada B, em Anastácio foi parar na Delegacia da cidade. Neste domingo (24) por volta das 23h35, uma mulher de 28 anos estava tomando tereré à tarde, junto ao marido e na companhia dos sogros. Em dado momento, a vítima fez uma brincadeira com a sogra, mas o sogro, um homem de 50 anos não gostou e partiu para agressão.

De acordo com o boletim de ocorrência, o sogro bateu na nora com uma pá de lixo, causando lesões nos dedos da mão direita, na cabeça e joelho direito. Ainda conforme o registro, a Polícia Militar foi acionada para conter o agressor, mas o suspeito fugiu do local.

A vítima ainda contou aos policiais que foi ameaçada pelo sogro, dizendo que iria “encher a sua cara de balas”. O caso foi registrado como lesão corporal dolosa (violência doméstica) e ameaça. O caso segue para investigação.

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