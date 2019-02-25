Outra briga em família com direito a faca e cadeirada mobiliza PM na Coronel Ponce

Anastácio
Padrasto da mulher de um dos agressores o cortou com faca de serra e depois fugiu do local
Mais um caso de desentendimento em família aconteceu em Anastácio, dessa vez na Coronel Ponce, Centro da cidade. Por volta das 21h50, o padrasto da mulher de um dos autores, um homem de 27 anos, teria chegado em sua casa e danificado a porta do local, o que causou a briga entre os dois.
Conforme o boletim de ocorrência, o rapaz de 25 anos contou que ambos já tiveram desavenças no passado. Após o fato, o padrasto partiu para cima do rapaz com uma faca de serra e chegou a cortá-lo nos dois braços e na perna esquerda.
Para se defender, ele deu cadeiradas no padrasto agressor, que fugiu do local e teria se escondido em uma das casas nas proximidades. A PM foi acionada, localizou os dois envolvidos, que foram encaminhados à Depol. O caso foi registrado como lesão corporal recíproca.
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