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‘Chamou minha filha de vagabunda’, alegou em depoimento padrasto que matou enteado

O autor confessou o crime após ser preso em Campo Grande e está à disposição da Justiça

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/02/2019 às 10:23

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Maurício Marques, de 65 anos, foi preso nesta quarta-feira (6) em Campo Grande e confessou ter matado o enteado Manoel Roja de Lima, 19 anos, no Bairro Nova Aquidauana. O caso aconteceu no dia 27 de janeiro. De acordo com o delegado Eder Oliveira Moraes, titular da Primeira Delegacia de Polícia de Aquidauana, o autor contou, em depoimento ainda na Capital, que a discussão começou após o enteado ter chamado a sua filha de “vagabunda”.

Segundo o relato de Maurício, estavam na casa ele, a mãe da vítima e o enteado, com quem morava há cerca de um ano. No dia do crime, a filha de Maurício e mais um casal de amigos da família participavam de uma confraternização no local.

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A filha de Maurício, casada, teria brigado com o marido e estava sozinha na casa do pai, tristonha e chorosa. Ela e o casal de amigos saíram à procura do marido e deixaram o local. Maurício e o enteado permaneceram na casa e continuaram a ingerir bebidas alcoólicas.

Em dado momento, Manoel teria chamado a filha do autor de “vagabunda”. Este, por sua vez, relatou que não gostou que o enteado falasse de sua filha daquela maneira. Conforme o depoimento, Manoel teria esfregado um boné na cara de Maurício, dado um chute nas costelas, que ocasionou lesões também nos joelhos e cotovelos.

Por conta disso, Maurício pegou a faca de açougueiro, com lâmina de 30 cm e golpeou o rapaz. Ele ainda alegou aos policiais que a vítima era violenta e agressiva, principalmente com a mãe.

Testemunhas

O delegado Eder informou ao jornal O Pantaneiro que a mãe da vítima também foi ouvida. Ela teria confirmado a versão do autor, dizendo que seu filho havia, de fato, dito palavras ofensivas sobre a filha de seu companheiro. Segundo a mãe da vítima, Manoel morreu em seus braços e a última palavra que disse foi “mãe” antes de morrer.

A companheira do autor também disse que na casa estavam duas netas que teriam presenciado o crime, uma de 7 e outra de 9 anos.

Prisão

A prisão preventiva Maurício Marques já havia sido decretada no dia 4 de fevereiro e na tarde de ontem (6) ação conjunta entre a Polícia Civil de Aquidauana e a Especializada da Capital cumpriu o mandado judicial. O autor já está no estabelecimento prisional de Aquidauana e encontra-se à disposição da Justiça.

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