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Tentativa de homicídio

Rapaz leva facada nas costas durante briga generalizada em frente a conveniência em Anastácio

Segundo testemunhas, uma mulher teria pedido a outras pessoas para agredir a vítima

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/04/2019 às 09:02

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A Polícia Militar foi acionada no final da noite deste sábado (27) para atender ocorrência de tentativa de homicídio após briga generalizada em frente a uma conveniência localizada no centro de Anastácio. O caso aconteceu por volta das 22h30.

Segundo o boletim de ocorrência, quando os policiais chegaram ao local, constataram que um rapaz de 27 anos estava caído ao chão, esfaqueado na região das costas. A equipe acionou o Resgate do Corpo de Bombeiros para socorrer a vítima, que foi levada ao Pronto Socorro, medicada e já não corre risco de morte.

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Testemunhas relataram aos policiais que um homem ainda não identificado havia se envolvido na briga e deu uma facada nas costas da vítima. Conforme o registro, uma das testemunhas disse à equipe da PM que uma mulher de 28 anos, já identificada pelos policiais, teria chamado vários homens para bater no rapaz que, posteriormente, foi esfaqueado. Ainda não foi divulgado o motivo do início da confusão.

Com a identificação dos suspeitos, os policiais fizeram rondas nas imediações e localizou o possível autor que foi levado ao hospital para que a vítima o identificasse, mas ele não reconheceu o suspeito como autor da facada que sofreu, mas que seria um colega do autor e afirmou não saber o nome de quem havia desferido o golpe.

A mulher que teria mobilizado várias pessoas para agredir a vítima foi liberada e comprometeu-se a comparecer à DP de Anastácio para mais esclarecimentos nesta segunda-feira (29). A faca usada para ferir a vítima não foi localizada e o caso segue em investigação policial.

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