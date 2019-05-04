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Anastácio

Motoqueiro dá ‘grau’ ao empinar moto e é preso durante Festa da Farinha

Rapaz de 21 anos ainda tinha maconha no bolso e foi preso em flagrante

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/05/2019 às 09:32

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Madrugada deste sábado (4) em Anastácio registrou a prisão em flagrante de um rapaz de 21 anos que fazia manobras arriscadas e empinava a moto na Coronel Ponce, esquina com a rodoviária. Durante policiamento ostensivo durante a Festa da farinha, a equipe da PM avistou, por volta das 3h40 de hoje, o motoqueiro em direção perigosa e abordou o autor.

Conforme o boletim de ocorrência, os policiais fizeram busca pessoal e encontraram no bolso do short do motoqueiro uma porção de maconha. Ao ser questionado sobre a origem do entorpecente, o rapaz alegou que havia adquirido com seu amigo, vulgo “Cinco”, morador do Cristo Rei.

O rapaz foi preso em flagrante e deverá responder por portar drogas, participar de competição não autorizada em trânsito e direção perigosa em via pública.

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