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Motoqueiro bate em outro e foge do local alegando estar atrasado para dormir no semiaberto

Autor foi impedido de entrar na penitenciária por estar alcoolizado e foge mais uma vez

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/05/2019 às 09:19

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Início da noite desta sexta (3) a Polícia Militar foi acionada para atender ocorrência de acidente de trânsito envolvendo duas motos na Rua Teodoro Rondon, em frente a uma floricultura no centro de Aquidauana. Por volta das 19h30, um motociclista de 47 anos estava em uma Honda Fan e outra moto, uma Yamaha Fazer, conduzida por um homem de 31 anos, seguia na via no mesmo sentido, quando ocorreu a batida.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o motoqueiro que vinha atrás realizou uma ultrapassagem e colidiu na traseira da Fan, que resultou em danos materiais aos dois veículos. O condutor da Honda Fan sofreu algumas escoriações, mas o da Fazer fugiu do local, alegando que estava atrasado para o seu pernoite no regime semiaberto.

Conforme as informações, a mulher do motociclista da Fazer ficou para fornecer os dados. Quando os policiais chegaram ao local, o condutor da Fazer já não estava. A equipe foi até à penitenciária efetuar a prisão, mas o agente penitenciário informou aos policiais que não permitiu a entrada do motoqueiro por estar alcoolizado. O autor não foi encontrado e está foragido da Polícia, que realiza buscas pelo motoqueiro.

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