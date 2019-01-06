Motoqueiro imprudente é preso pela Polícia após dirigir na contramão

Registro de imprudência aconteceu no final da noite deste sábado (5) no Bairro Alto, em Aquidauana. Policiais militares avistaram uma moto andando na contramão da Joaquim Alves Ribeiro, esquina com a Luiz da Costa Gomes.

Por volta das 23h30, a PM emitiu sinal de parada, mas ao avistar a viatura, o condutor tentou fugir.