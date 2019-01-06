Motoqueiro imprudente é preso pela Polícia após dirigir na contramão

Aquidauana
Sem CNH e com documentação irregular, rapaz é preso e moto é apreendida pela PM
Registro de imprudência aconteceu no final da noite deste sábado (5) no Bairro Alto, em Aquidauana. Policiais militares avistaram uma moto andando na contramão da Joaquim Alves Ribeiro, esquina com a Luiz da Costa Gomes.
Por volta das 23h30, a PM emitiu sinal de parada, mas ao avistar a viatura, o condutor tentou fugir.
Conforme o boletim de ocorrência, o motoqueiro foi interceptado. Ao checar, os policiais constataram que o rapaz de 22 anos não tinha habilitação e a documentação da moto estava irregular.
Ele foi preso e a moto encaminhada ao pátio do Detran.
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