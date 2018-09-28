Motoqueiro avista Polícia, foge e sofre queda em alta velocidade no Bairro Alto

Aquidauana
A placa da moto estava com lacre rompido e o rapaz não tinha CNH
Equipe da PM fazia rondas pela Avenida Pantaneta quando avistaram um rapaz de 23 anos fugindo em alta velocidade em uma moto vermelha pela Rua dos Ferroviários. O caso aconteceu na madrugada de hoje (28) por volta da 01h45.
Conforme o boletim de ocorrência, quando o motoqueiro passava entre as ruas Pandiá Calógeras e com a Rua Antônio João, perdeu o controle da direção e acabou sofrendo uma queda em alta velocidade.
O rapaz teve escoriações no tornozelo, pernas e braços. A equipe policial se prontificou a levar o rapaz ao hospital, mas ele recusou atendimento. Os policiais constataram que a motocicleta estava com lacre rompido e o condutor não possuia CNH. O rapaz e a moto foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para as devidas providências.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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