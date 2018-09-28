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Aquidauana

‘Gordinho da moto preta’ dá golpes de capacete em idoso na Vila Trindade

O senhor de 63 anos teve lesão na cabeça e foi encaminhado ao hospital

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/09/2018 às 07:42

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Caso de lesão corporal aconteceu nesta quinta-feira (27) por volta das 21h50 próximo à chácara Tarumã, na Vila Trindade. A Rádio Patrulha da PM foi acionada para atender a ocorrência de um idoso de 63 anos que sofreu agressão por parte de um rapaz, ainda sem identificação completa, conhecido pelo nome Paulo e apelido “Gordinho da Moto Preta”.

O “Gordinho da Moto Preta” se desentendeu com a vítima, após esta lhe pedir que fosse embora. Paulo desferiu um forte golpe de capacete que causou lesões na testa, olho e deixou o rosto bastante inchado. No boletim de ocorrência, não consta a razão pelo qual o idoso foi agredido, nem a relação entre vítima e agressor.

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O idoso relatou aos policiais que o “Gordinho da Moto Preta” ainda o ameaçou e disse que voltaria à sua casa para mata-lo com uma arma. A equipe de policiais fez rondas na região, mas não encontrou o agressor.

A própria Polícia levou o idoso, bastante machucado, ao Pronto Socorro, devido à gravidade dos ferimentos. Ele deverá prestar depoimento na Delegacia de Aquidauana quando tiver alta.

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