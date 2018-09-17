Moto de jovem é furtada enquando estudava em casa no Bairro Cidade Nova

Aquidauana
Após rondas pela região, a PM conseguiu recuperar a Yamaha Factor da estudante
Neste domingo (16) por volta das 14h30, uma jovem de 20 anos teve sua moto Yamaha Factor furtada dentro de sua varanda. A jovem contou aos policiais que estava estudando com a TV ligada em sua casa, localizada na Rua Nilza Ferraz Ribeiro, Cidade Nova, em Aquidauana e não percebeu o indivíduo entrar pelo portão, que estava apenas encostado, sem cadeado.
Segundo o registro policial, a moto não estava travada, mas estava sem a chave. Ao acionar o 190, equipe da PM fez diligências pelo local e avistou uma moto estacionada de maneira irregular na Rua Salvador Proença.
Havia 2 capacetes sobre o guidão do veículo, sem nenhum condutor por perto. Ao fazer a consulta no sistema da Polícia, a equipe constatou de que se tratava da moto da jovem furtada. O veículo foi encaminhado à DP com painel quebrado, placa pendurada e dois capacetes de cor preta, posteriormente devolvida à dona.
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