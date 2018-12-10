Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 10:49

Buscar

Últimas notícias
X

Todo errado

Motoqueiro bêbado, sem capacete e com moto sem placas é preso no Santa Terezinha

Condutor ainda xingou os policiais e promoveu baderna em cela da Delegacia de Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/12/2018 às 10:46

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Polícia Militar de Aquidauana recebeu denúncia na madrugada desta segunda-feira (10) que um homem pilotava moto em zigue-zague e ultrapassando todos os semáforos vermelhos no Bairro Santa Terezinha, sentido centro-bairro. O caso aconteceu à 1h10 na Rua Oscar Trindade de Barros, em Aquidauana.

Segundo o boletim de ocorrência, nas proximidades de um motel na região, o motoqueiro de 28 anos foi abordado pelos policiais em uma moto na cor preta, visivelmente embriagado, não portava nenhum documento, nem do veículo, nem pessoal.

Leia Também

• Polícia Militar prende motoqueiro por conduzir o veículo adulterado e sem CNH

• Motorista de caminhão é assaltado por motoqueiros armados ao chegar em Aquidauana

• Vídeo: Bombeiros atendem duas ocorrências com motoqueiro e ciclista em menos de 24h

O condutor ainda não estava de capacete e a moto não tinha placas. Preso em flagrante, o motoqueiro passou a xingar os policiais. Na Delegacia de Polícia, bastante alterado, continuou a ofender os policiais e provocar tumulto com os demais internos, causando confusão generalizada. O motoqueiro sofreu queda durante a perseguição e ralou o joelho esquerdo. A equipe da PM teve de usar algemas para conter o rapaz. Preso, deverá responder por conduzir o veículo9 embriagado, direção perigosa em via pública, desacato e falta de permissão para dirigir.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Saúde

Capacitação reforça cuidados com pacientes crônicos em Aquidauana

Solidariedade ao "Cri-Cri"

Lions Clube Aquidauana entrega R$ 21,3 mil para tratamento de Aparecido

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta quarta

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Meteorologia

Quarta começa amena em Aquidauana, mas calor volta aos poucos

Publicidade

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

ÚLTIMAS

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação em Anastácio

Cultura Terena será celebrada em encontro na Aldeia Aldeinha

Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Furto durante a madrugada

Nem câmera de segurança escapa da ação de ladrões em Anastácio

Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Giovani José da Silva

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo