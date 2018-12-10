Motoqueiro bêbado, sem capacete e com moto sem placas é preso no Santa Terezinha

A Polícia Militar de Aquidauana recebeu denúncia na madrugada desta segunda-feira (10) que um homem pilotava moto em zigue-zague e ultrapassando todos os semáforos vermelhos no Bairro Santa Terezinha, sentido centro-bairro. O caso aconteceu à 1h10 na Rua Oscar Trindade de Barros, em Aquidauana.

Segundo o boletim de ocorrência, nas proximidades de um motel na região, o motoqueiro de 28 anos foi abordado pelos policiais em uma moto na cor preta, visivelmente embriagado, não portava nenhum documento, nem do veículo, nem pessoal.