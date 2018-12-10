Motoqueiro bêbado, sem capacete e com moto sem placas é preso no Santa Terezinha

Todo errado
Condutor ainda xingou os policiais e promoveu baderna em cela da Delegacia de Aquidauana
A Polícia Militar de Aquidauana recebeu denúncia na madrugada desta segunda-feira (10) que um homem pilotava moto em zigue-zague e ultrapassando todos os semáforos vermelhos no Bairro Santa Terezinha, sentido centro-bairro. O caso aconteceu à 1h10 na Rua Oscar Trindade de Barros, em Aquidauana.
Segundo o boletim de ocorrência, nas proximidades de um motel na região, o motoqueiro de 28 anos foi abordado pelos policiais em uma moto na cor preta, visivelmente embriagado, não portava nenhum documento, nem do veículo, nem pessoal.
O condutor ainda não estava de capacete e a moto não tinha placas. Preso em flagrante, o motoqueiro passou a xingar os policiais. Na Delegacia de Polícia, bastante alterado, continuou a ofender os policiais e provocar tumulto com os demais internos, causando confusão generalizada. O motoqueiro sofreu queda durante a perseguição e ralou o joelho esquerdo. A equipe da PM teve de usar algemas para conter o rapaz. Preso, deverá responder por conduzir o veículo9 embriagado, direção perigosa em via pública, desacato e falta de permissão para dirigir.
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