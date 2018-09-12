Polícia Militar prende motoqueiro por conduzir o veículo adulterado e sem CNH

Por volta da 01 hora desta madrugada (12), a guarnição Getam encaminhou à Delegacia de Polícia de Aquidauana um homem de 19 anos de idade por conduzir uma motocicleta adulterada e não estar portando o documento de habilitação.

O fato teve início quando os policiais militares viram o motociclista transitando pela Rua Pandiá Calógeras e avistaram a atitude suspeita do condutor, que rapidamente mudou de direção assim que percebeu a aproximação da viatura. Na abordagem, logo foi verificado que o motoqueiro não possuía CNH e o veículo conduzido tinha uma numeração de CHASSI que remetia a outra motocicleta.