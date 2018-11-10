Motorista de caminhão é assaltado por motoqueiros armados ao chegar em Aquidauana

Conforme o boletim de ocorrência, uma das motos entrou na frente do caminhão e outra permaneceu na lateral, ao lado da porta do motorista, quando o bandido sacou uma arma de fogo e deu a ordem de parada. O motorista obedeceu.

Madrugada deste sábado no centro de Aquidauana. Um motorista de caminhão baú, 34 anos, que estava em viagem vindo de Campo Grande, sofreu um assalto por quatro indivíduos em duas motos às 3h10. Ao chegar na cidade, o motorista seguia para um depósito localizado no cruzamento das ruas Candido Mariano e Pandiá Calógeras quando foi surpreendido ao ser fechado pelos veículos.

Um dos assaltantes teria perguntado qual seria a rota do caminhão. A vítima informou que seguia de Campo Grande a Nioaque. Neste momento, outro assaltante comentou que aquele não seria o veículo que estavam aguardando, mas outro que seguia viagem a Corumbá.

Segundo o registro policial, mesmo assim, os bandidos roubaram a vítima: um capacete, uma chave de moto e a quantia de 700 reais em dinheiro.

Após o assalto, a vítima acionou a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência. Aos policiais, o motorista contou que não havia percebido a presença das motos antes do roubo. Uma seria na cor preta e outra vermelha. Ainda informou que os bandidos estavam bem trajados, mas não soube dar descrições detalhadas, pois estava muito escuro.

O caso foi regitrado na DP de Aquidauana e segue para investigação policial.