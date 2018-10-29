Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:33

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Vídeo: Bombeiros atendem duas ocorrências com motoqueiro e ciclista em menos de 24h

Embriaguez e desatenção foram as causas dos acidentes em Aquidauana

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/10/2018 às 08:54

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade
whatsapp-image-2018-10-29-at-100147-am
whatsapp-image-2018-10-29-at-100145-am-1
whatsapp-image-2018-10-29-at-100145-am-2
whatsapp-image-2018-10-29-at-100128-am
whatsapp-image-2018-10-29-at-100145-am
whatsapp-image-2018-10-29-at-100144-am-1
whatsapp-image-2018-10-29-at-100146-am-1
whatsapp-image-2018-10-29-at-100144-am
whatsapp-image-2018-10-29-at-100146-am

Crédito do vídeo: Redação

O Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências envolvendo motociclistas e ciclistas neste domingo à tarde e hoje pela manhã. O primeiro caso aconteceu ontem (28) por volta das 16h30. Um homem de 47 anos sofreu queda de moto na Rua Antônio Alves Corrêa, em Aquidauana.

Suspeito de estar embriagado, o motoqueiro caiu sozinho na areia e sofreu escoriações no rosto e no braço esquerdo. Os Bombeiros encaminharam a vítima ao hospital da cidade.

Leia Também

• Casal de moto morre em acidente na BR-267 entre Rio Brilhante e Maracaju

• Empresário e filho de 1 ano morrem em acidente retornando de viagem em MS

• Motorista se apresenta à Polícia após se envolver em acidente que matou casal na BR-262

Já nesta segunda-feira (29) às 7h30, acidente envolvendo carro e bicicleta aconteceu no cruzamento entre a Rua Joaquim Nabuco e Rua dos Ferroviários, Bairro Alto. A motorista de 32 anos estava em Chevrolet Corsa preto, em direção ao trabalho, quando foi atravessar a Rua dos Ferroviários e colidiu com um ciclista de 74 anos.

Aos policiais, a mulher disse que não viu o ciclista. O idoso bateu a cabeça do asfalto e foi levado pelo Resgate do Corpo de Bombeiros ao hospital de Aquidauana. A Polícia Militar também atendeu ao caso.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo