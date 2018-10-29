Vídeo: Bombeiros atendem duas ocorrências com motoqueiro e ciclista em menos de 24h

Aquidauana
Embriaguez e desatenção foram as causas dos acidentes em Aquidauana
Crédito do vídeo: Redação
O Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências envolvendo motociclistas e ciclistas neste domingo à tarde e hoje pela manhã. O primeiro caso aconteceu ontem (28) por volta das 16h30. Um homem de 47 anos sofreu queda de moto na Rua Antônio Alves Corrêa, em Aquidauana.
Suspeito de estar embriagado, o motoqueiro caiu sozinho na areia e sofreu escoriações no rosto e no braço esquerdo. Os Bombeiros encaminharam a vítima ao hospital da cidade.
Já nesta segunda-feira (29) às 7h30, acidente envolvendo carro e bicicleta aconteceu no cruzamento entre a Rua Joaquim Nabuco e Rua dos Ferroviários, Bairro Alto. A motorista de 32 anos estava em Chevrolet Corsa preto, em direção ao trabalho, quando foi atravessar a Rua dos Ferroviários e colidiu com um ciclista de 74 anos.
Aos policiais, a mulher disse que não viu o ciclista. O idoso bateu a cabeça do asfalto e foi levado pelo Resgate do Corpo de Bombeiros ao hospital de Aquidauana. A Polícia Militar também atendeu ao caso.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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