Vídeo: Bombeiros atendem duas ocorrências com motoqueiro e ciclista em menos de 24h

O Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu duas ocorrências envolvendo motociclistas e ciclistas neste domingo à tarde e hoje pela manhã. O primeiro caso aconteceu ontem (28) por volta das 16h30. Um homem de 47 anos sofreu queda de moto na Rua Antônio Alves Corrêa, em Aquidauana.

Suspeito de estar embriagado, o motoqueiro caiu sozinho na areia e sofreu escoriações no rosto e no braço esquerdo. Os Bombeiros encaminharam a vítima ao hospital da cidade.