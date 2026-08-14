Caminhão boiadeiro tomba na BR-262 e animais se espalham na rodovia

Acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira; ocorrência mobiliza equipes de resgate
Caminhão tombado na região da nova rotatória da BR-262 / Reprodução
Um caminhão boiadeiro capotou na tarde desta sexta-feira (14) na região da nova rotatória da BR-262, acesso com a BR-419, em Anastácio, e deixou animais soltos na pista. Vídeos e relatos de pessoas que estão no local apontam que há muitos animais espalhados pela rodovia após o acidente.
Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e estão no local realizando o atendimento à ocorrência. Conforme os relatos iniciais, o motorista do caminhão estaria preso às ferragens.
A dinâmica do acidente e o estado de saúde do caminhoneiro ainda não foram oficialmente informados.
Condutores que passam pelo trecho devem redobrar a atenção, principalmente devido à presença dos animais na pista e à movimentação das equipes de emergência.
O Pantaneiro acompanha a ocorrência e atualizará a matéria assim que novas informações oficiais forem divulgadas.
Atenção deve ser redobrada por conta dos animais na pista - Foto: reprodução
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